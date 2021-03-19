Mersin Ticaret Borsası
19.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:41
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|3,00
|5,20
|Portakal
|Kg
|0,90
|4,80
|Mandalina
|Kg
|1,00
|6,00
|Greyfurt
|Kg
|1,50
|4,75
|Kabak
|Kg
|1,00
|8,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
Haber Yorumları
500