Mersin Ticaret Borsası
18.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:51
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,00
|4,50
|Mandalina
|Kg
|2,50
|4,00
|Portakal
|Kg
|2,45
|3,30
|Greyfurt
|Kg
|1,00
|3,20
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|7,60
|???????7,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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