Mersin Ticaret Borsası
17.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:32
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal
|Kg
|1,63
|5,20
|Limon
|Kg
|1,59
|3,85
|Mandalina
|Kg
|2,40
|3,99
|Greyfurt
|Kg
|1,70
|3,00
|Yeşil mercimek
|Kg
|8,69
|11,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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