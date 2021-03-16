Mersin Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin Ticaret Borsası

16.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:34
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg3,304,50
MandalinaKg1,254,50
PortakalKg2,453,30
GreyfurtKg1,254,70
Yeşil mercimekKg6,607,77

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ersun Yanal Mesut Bakkal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin Ticaret Borsası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 16:41:59. #1.15#
title