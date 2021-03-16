Mersin Ticaret Borsası
16.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:34
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|3,30
|4,50
|Mandalina
|Kg
|1,25
|4,50
|Portakal
|Kg
|2,45
|3,30
|Greyfurt
|Kg
|1,25
|4,70
|Yeşil mercimek
|Kg
|6,60
|7,77
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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