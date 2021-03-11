Mersin Ticaret Borsası
11.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:11
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 10,80 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 10,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye (paketli)
|Kg
|9,10
|18,25
|Mandalina
|Kg
|6,38
|6,38
|Portakal
|Kg
|2,90
|3,50
|Limon
|Kg
|5,00
|5,00
|Makarna
|Kg
|2,75
|10,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci
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