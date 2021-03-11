Mersin Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin Ticaret Borsası

11.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:11
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 10,80 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 10,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Fasulye (paketli)Kg9,1018,25
MandalinaKg6,386,38
PortakalKg2,903,50
LimonKg5,005,00
MakarnaKg2,7510,80

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Hulusi Akar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Meghan Markle Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin Ticaret Borsası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:12:30. #1.15#
title