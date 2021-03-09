Mersin Ticaret Borsası
09.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:32
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,80 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,70
|4,80
|Mandalina
|Kg
|2,00
|4,00
|Greyfurt
|Kg
|1,50
|4,50
|Nohut (paketli)
|Kg
|5,00
|11,25
|Yeşil mercimek
|Kg
|7,10
|8,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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