Mersin Ticaret Borsası
04.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:56
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 3,64 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 3,64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal
|Kg
|2,25
|3,64
|Limon
|Kg
|2,00
|4,51
|Mandalina
|Kg
|3,90
|3,90
|Greyfurt
|Kg
|1,80
|3,75
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|6,60
|6,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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