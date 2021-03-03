Mersin Ticaret Borsası
03.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:14
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,95 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|0,80
|4,95
|Mandalina
|Kg
|2,60
|5,00
|Portakal
|Kg
|3,90
|3,90
|Greyfurt
|Kg
|2,80
|4,40
|Elma
|Kg
|1,40
|1,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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