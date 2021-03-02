Mersin Ticaret Borsası
02.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:46
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 5,76 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 5,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,25
|5,76
|Mandalina
|Kg
|1,00
|5,15
|Portakal
|Kg
|1,60
|3,80
|Greyfurt
|Kg
|0,52
|4,50
|Kabak
|Kg
|1,90
|4,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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