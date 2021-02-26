Mersin Ticaret Borsası
26.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:30
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,45 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,00
|5,45
|Mandalina
|Kg
|2,00
|4,75
|Portakal
|Kg
|2,00
|3,95
|Greyfurt
|Kg
|0,70
|4,61
|Kabak
|Kg
|2,50
|4,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
Haber Yorumları
500