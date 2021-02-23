Mersin Ticaret Borsası
23.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:22
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,77 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,77 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,00
|4,77
|Mandalina
|Kg
|2,31
|5,33
|Portakal
|Kg
|2,03
|4,00
|Greyfurt
|Kg
|1,00
|4,30
|Nohut (paketli)
|Kg
|5,30
|11,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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