Mersin Ticaret Borsası
22.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:22
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 3,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 3,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,25
|3,60
|Portakal
|Kg
|1,00
|2,80
|Mandalina
|Kg
|1,25
|3,50
|Greyfurt
|Kg
|2,00
|2,80
|Kabak
|Kg
|1,16
|7,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci
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