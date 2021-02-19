Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

19.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:57
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg2,663,20
PortakalKg1,503,50
GreyfurtKg2,002,00
MandalinaKg2,602,60
Nohut (paketli)Kg5,4010,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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