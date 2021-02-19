Mersin Ticaret Borsası
19.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:57
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,66
|3,20
|Portakal
|Kg
|1,50
|3,50
|Greyfurt
|Kg
|2,00
|2,00
|Mandalina
|Kg
|2,60
|2,60
|Nohut (paketli)
|Kg
|5,40
|10,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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