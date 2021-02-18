Mersin Ticaret Borsası
18.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:38
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,68 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|4,00
|4,68
|Mandalina
|Kg
|2,12
|6,04
|Portakal
|Kg
|2,30
|3,92
|Greyfurt
|Kg
|2,30
|2,30
|Makarna
|Kg
|3,49
|10,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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