Mersin Ticaret Borsası
17.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:28
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 10,80 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 10,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (Yerli)
|Kg
|8,10
|8,10
|Makarna
|Kg
|2,31
|10,80
|Limon (Lamas)
|Kg
|3,29
|3,29
|Mandalina
|Kg
|2,10
|2,71
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
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