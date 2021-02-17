Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

17.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:28
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 10,80 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 10,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Pirinç (Yerli)Kg8,108,10
MakarnaKg2,3110,80
Limon (Lamas)Kg3,293,29
MandalinaKg2,102,71

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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