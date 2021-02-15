Mersin Ticaret Borsası
15.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:00
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 9,75 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 9,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday unu
|Kg
|2,50
|2,50
|Pirinç (paketli)
|Kg
|6,20
|9,75
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,80
|4,05
|Fasulye (paketli)
|Kg
|8,75
|11,25
|Nohut (paketli)
|Kg
|5,00
|11,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci
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