Mersin Ticaret Borsası
11.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:28
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 4,45 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 4,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,98
|4,45
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,40
|11,50
|Aşurelik buğday (paketli)
|Kg
|3,20
|3,60
|Bezelye
|Kg
|5,50
|5,50
|Fasulye (paketli)
|Kg
|10,00
|16,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
Haber Yorumları
500