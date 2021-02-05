Mersin Ticaret Borsası
05.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:57
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mandalina
|Kg
|1,80
|3,00
|Portakal
|Kg
|2,25
|2,50
|Limon
|Kg
|3,50
|3,50
|Greyfurt
|Kg
|2,35
|2,50
|Elma
|Kg
|1,40
|1,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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