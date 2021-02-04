Mersin Ticaret Borsası
04.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:52
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,81 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday(Natürel)
|Kg
|2,61
|2,62
|Greyfurt
|Kg
|2,10
|2,10
|Limon
|Kg
|4,64
|4,64
|Mandalina
|Kg
|1,75
|3,81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
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