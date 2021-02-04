Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

04.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:52
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,81 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,81 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday(Natürel)Kg2,612,62
GreyfurtKg2,102,10
LimonKg4,644,64
MandalinaKg1,753,81

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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