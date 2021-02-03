Mersin Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin Ticaret Borsası

03.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:35
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,80 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg1,804,80
PortakalKg1,552,88
MandalinaKg2,875,06
GreyfurtKg2,504,30
Yeşil mercimekKg7,108,78

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Barış Manço Defne Samyeli Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Mesut Özil Deniz Türüç Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel İzmir Konya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin Ticaret Borsası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 14:38:36. #1.15#
title