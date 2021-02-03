Mersin Ticaret Borsası
03.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:35
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,80 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,80
|4,80
|Portakal
|Kg
|1,55
|2,88
|Mandalina
|Kg
|2,87
|5,06
|Greyfurt
|Kg
|2,50
|4,30
|Yeşil mercimek
|Kg
|7,10
|8,78
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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