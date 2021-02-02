Mersin Ticaret Borsası
02.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:12
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 3,30 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 3,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal
|Kg
|2,50
|3,30
|Limon
|Kg
|2,88
|4,50
|Mandalina
|Kg
|3,02
|3,10
|Makarna
|Kg
|3,36
|22,08
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,84
|4,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci
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