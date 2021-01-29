Mersin Ticaret Borsası
29.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:31
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,16 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,50
|7,16
|Greyfurt
|Kg
|2,00
|4,20
|Mandalina
|Kg
|2,20
|5,20
|Portakal
|Kg
|2,50
|5,50
|Kabak
|Kg
|3,70
|4,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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