Mersin Ticaret Borsası
27.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:26
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|2,60
|2,60
|Paketli pirinç
|Kg
|4,00
|11,30
|Portakal
|Kg
|1,50
|5,10
|Mandalina
|Kg
|1,27
|3,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
Haber Yorumları
500