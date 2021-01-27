Mersin Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin Ticaret Borsası

27.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:26
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (ekmeklik)Kg2,602,60
Paketli pirinç Kg4,0011,30
PortakalKg1,505,10
MandalinaKg1,273,75

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Serdar Ortaç Jason Statham
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin Ticaret Borsası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 12:30:10. #1.15#
title