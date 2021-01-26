Mersin Ticaret Borsası
26.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:40
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En yüksek (TL
|Natürel Buğday
|Kg
|2,30
|2,30
|Paketli pirinç
|Kg
|6,90
|10,00
|Greyfurt
|Kg
|2,99
|4,00
|Mandalina
|Kg
|1,50
|4,92
|Portakal
|Kg
|0,91
|3,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
Haber Yorumları
500