Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

26.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:40
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar
En düşük (TL)
En yüksek (TL
Natürel Buğday Kg2,302,30
Paketli pirinçKg6,9010,00
GreyfurtKg2,994,00
MandalinaKg1,504,92
PortakalKg0,913,20

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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