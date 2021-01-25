Mersin Ticaret Borsası
25.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:16
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,00
|6,50
|Mandalina
|Kg
|0,70
|3,09
|Portakal
|Kg
|0,70
|2,70
|Greyfurt
|Kg
|0,70
|2,65
|Bezelye
|Kg
|4,30
|4,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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