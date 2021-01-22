Mersin Ticaret Borsası
22.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:24
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 6,10 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 6,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal
|Kg
|1,04
|6,10
|Limon
|Kg
|1,00
|4,85
|Mandalina
|Kg
|1,45
|6,00
|Elma
|Kg
|1,10
|1,10
|Greyfurt
|Kg
|1,50
|3,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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