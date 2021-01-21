Mersin Ticaret Borsası
21.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:26
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,44
|6,50
|Greyfurt
|Kg
|2,10
|2,55
|Mandalina
|Kg
|1,50
|5,00
|Portakal
|Kg
|1,44
|3,23
|Patates
|Kg
|1,19
|1,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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