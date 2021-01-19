Mersin Ticaret Borsası
19.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:21
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,43
|4,50
|Mandalina
|Kg
|1,43
|5,10
|Portakal
|Kg
|2
|4
|Greyfurt
|Kg
|2,60
|2,60
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,48
|3,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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