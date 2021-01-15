Mersin Ticaret Borsası
15.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:24
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 4,15 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 4,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,80
|4,15
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,45
|6,70
|Makarna
|Kg
|3,54
|13,55
|Fasulye (paketli)
|Kg
|8,00
|13,50
|Barbunya (paketli)
|Kg
|13,25
|13,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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