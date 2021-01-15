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Mersin Ticaret Borsası

15.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:24
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 4,15 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 4,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Bulgur (paketli)Kg2,804,15
Pirinç (paketli)Kg4,456,70
MakarnaKg3,5413,55
Fasulye (paketli)Kg8,0013,50
Barbunya (paketli)Kg13,2513,75

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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