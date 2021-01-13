Mersin Ticaret Borsası
13.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:30
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mandalina
|Kg
|2,70
|3,20
|Portakal
|Kg
|2,50
|3,40
|Greyfurt
|Kg
|3,80
|3,80
|Limon
|Kg
|4,50
|4,50
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|3.00
|9,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
Haber Yorumları
500