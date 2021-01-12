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Mersin Ticaret Borsası

12.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:58
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,58 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MakarnaKg3,405,58
İrmikKg3,603,88
Buğday (aşurelik)Kg1,681,68
Pirinç (paketli)Kg4,3511,35
Bulgur (paketli)Kg2,829,78

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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