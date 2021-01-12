Mersin Ticaret Borsası
12.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:58
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,58 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Makarna
|Kg
|3,40
|5,58
|İrmik
|Kg
|3,60
|3,88
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|1,68
|1,68
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,35
|11,35
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,82
|9,78
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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