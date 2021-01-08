Mersin Ticaret Borsası
08.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:23
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,92 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,92 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Makarna
|Kg
|3,40
|5,92
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,33
|11,60
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,20
|4,65
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,85
|5,27
|Yeşil mercimek
|Kg
|3,80
|8,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
Haber Yorumları
500