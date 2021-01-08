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Mersin Ticaret Borsası

08.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:23
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,92 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,92 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MakarnaKg3,405,92
Pirinç (paketli)Kg3,3311,60
Buğday (aşurelik)Kg3,204,65
Bulgur (paketli)Kg2,855,27
Yeşil mercimekKg3,808,40

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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