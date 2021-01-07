Mersin Ticaret Borsası
07.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:30
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,64 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,13
|3,64
|Mandalina
|Kg
|1,28
|4
|Portakal
|Kg
|1,65
|4,24
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,15
|3,15
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,41
|7,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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