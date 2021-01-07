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Mersin Ticaret Borsası

07.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:30
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,64 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,64 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg2,133,64
MandalinaKg1,284
PortakalKg1,654,24
Buğday (aşurelik)Kg3,153,15
Pirinç (paketli)Kg4,417,45

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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