Mersin Ticaret Borsası
18.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:54
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,32
|5,20
|Portakal
|Kg
|3,70
|5,65
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,42
|4,27
|Pirinç (paketli)
|Kg
|7,05
|12,40
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|8,06
|9,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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