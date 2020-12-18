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Mersin Ticaret Borsası

18.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:54
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg2,325,20
PortakalKg3,705,65
Buğday (aşurelik)Kg3,424,27
Pirinç (paketli)Kg7,0512,40
Yeşil mercimek (paketli)Kg8,069,87

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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