Mersin Ticaret Borsası
12.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:18
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,86 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Makarna
|Kg
|3,40
|5,86
|İrmik (paketli)
|Kg
|3,60
|4,00
|Kuru soğan
|Kg
|1,51
|1,51
|Fasulye (natürel)
|Kg
|7,95
|8,68
|Nohut (natürel)
|Kg
|4,33
|5,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
Haber Yorumları
500