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Mersin Ticaret Borsası

12.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:18
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,86 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,86 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Makarna Kg 3,40 5,86
İrmik (paketli) Kg 3,60 4,00
Kuru soğan Kg 1,51 1,51
Fasulye (natürel) Kg 7,95 8,68
Nohut (natürel) Kg 4,33 5,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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