Mersin Ticaret Borsası
11.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:16
Mersin Ticaret Borsasında glutensiz makarnanın kilogramı en yüksek 27,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında glutensiz makarnanın kilogramı en yüksek 27,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday unu
|Kg
|3,26
|3,31
|Makarna (glutensiz)
|Kg
|16,94
|27,50
|Fasulye (natürel)
|Kg
|8,34
|8,68
|Kuru soğan
|Kg
|1,51
|1,51
|İrmik (paketli)
|Kg
|3,60
|4,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci
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