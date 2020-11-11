Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

11.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:16
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında glutensiz makarnanın kilogramı en yüksek 27,50 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında glutensiz makarnanın kilogramı en yüksek 27,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday unuKg3,263,31
Makarna (glutensiz)Kg

16,9427,50
Fasulye (natürel)Kg

8,348,68
Kuru soğanKg

1,511,51
İrmik (paketli)Kg

3,604,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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