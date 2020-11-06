Mersin Ticaret Borsası
06.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:13
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,58 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Makarna
|Kg
|3,37
|5,58
|Limon
|Kg
|3,10
|3,10
|Mayer limon
|Kg
|3,60
|3,60
|Portakal
|Kg
|3,70
|4,00
|Paketli nohut
|Kg
|4,50
|14,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
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