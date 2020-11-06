Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

06.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:13
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,58 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
MakarnaKg3,375,58
LimonKg3,103,10
Mayer limonKg3,603,60
PortakalKg3,704,00
Paketli nohutKg4,5014,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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