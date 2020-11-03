Mersin Ticaret Borsası
03.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:36
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 12,48 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 12,48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,79
|12,48
|Yeşil mercimek
|Kg
|3,25
|8,55
|Limon
|Kg
|3,45
|3,90
|Mandalina
|Kg
|1,70
|2,75
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,80
|3,93
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
Haber Yorumları
500