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Mersin Ticaret Borsası

03.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:36
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 12,48 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 12,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Pirinç (paketli) Kg 3,79 12,48
Yeşil mercimek Kg 3,25 8,55
Limon Kg 3,45 3,90
Mandalina Kg 1,70 2,75
Bulgur (paketli) Kg 2,80 3,93

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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