Mersin Ticaret Borsası
20.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:24
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,81 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,60
|2,90
|Pirinç (paketli)
|Kg
|6,17
|8,81
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,80
|3,83
|Makarna
|Kg
|3,60
|4,69
|Fasulye (paketli)
|Kg
|9,48
|9,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci
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