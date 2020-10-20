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Mersin Ticaret Borsası

20.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:24
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,81 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,81 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (aşurelik)Kg2,602,90
Pirinç (paketli)Kg

6,178,81
Bulgur (paketli)Kg

2,803,83
MakarnaKg

3,604,69
Fasulye (paketli)Kg

9,489,82

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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