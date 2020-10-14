Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında paketli barbunyanın kilogramı en yüksek 15,60 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında paketli barbunyanın kilogramı en yüksek 15,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: