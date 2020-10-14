Mersin Ticaret Borsası
14.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:16
Mersin Ticaret Borsasında paketli barbunyanın kilogramı en yüksek 15,60 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli barbunyanın kilogramı en yüksek 15,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Barbunya (paketli)
|Kg
|10,15
|15,60
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,75
|3,77
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,20
|12,47
|Bulgur
|Kg
|3,03
|3,03
|Makarna
|Kg
|3,89
|4,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci
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