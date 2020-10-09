Mersin Ticaret Borsası
09.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:55
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı 12,90 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı 12,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Barbunya
|Kg
|12,90
|12,90
|Nohut (paketli)
|Kg
|10,20
|10,20
|Fasulye (naturel)
|Kg
|7,43
|8,54
|Buğday (naturel)
|Kg
|2,00
|2,00
|Mandalina
|Kg
|1,23
|4,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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