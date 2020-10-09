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Mersin Ticaret Borsası

09.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:55
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı 12,90 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı 12,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Barbunya Kg 12,90 12,90
Nohut (paketli)Kg 10,20 10,20
Fasulye (naturel) Kg 7,43 8,54
Buğday (naturel) Kg 2,00 2,00
MandalinaKg 1,23 4,40

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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