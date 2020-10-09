Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı 12,90 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı 12,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: