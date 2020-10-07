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Mersin Ticaret Borsası

07.10.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:12
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı en yüksek 9,04 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı en yüksek 9,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Pirinç (paketli) Kg 4,00 9,04
Makarna Kg 3,34 6,66
Buğday (aşurelik) Kg 2,65 3,18
İrmik (paketli)Kg 4,64 6,16
Fasulye (paketli) Kg 8,50 18,74

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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