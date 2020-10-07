Mersin Ticaret Borsası
07.10.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:12
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı en yüksek 9,04 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı en yüksek 9,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,00
|9,04
|Makarna
|Kg
|3,34
|6,66
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,65
|3,18
|İrmik (paketli)
|Kg
|4,64
|6,16
|Fasulye (paketli)
|Kg
|8,50
|18,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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