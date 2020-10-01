Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 4,14 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 4,14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: