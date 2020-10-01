Mersin Ticaret Borsası
01.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:16
Mersin Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 4,14 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 4,14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,50
|4,14
|Makarna
|Kg
|3,80
|4,37
|Şehriye
|Kg
|3,70
|3,70
|Fasulye (paketli)
|Kg
|8
|17,13
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,10
|13,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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