Mersin Ticaret Borsası
29.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:34
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 2,07 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 2,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|1,88
|2,07
|Pirinç (paketli)
|Kg
|6,20
|7,06
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,01
|5,01
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,80
|3,69
|Fasulye (paketli)
|Kg
|9,20
|13,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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