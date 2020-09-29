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Mersin Ticaret Borsası

29.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:34
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 2,07 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 2,07 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (makarnalık) Kg 1,88 2,07
Pirinç (paketli) Kg 6,20 7,06
Yeşil mercimek Kg 5,01 5,01
Bulgur (paketli)Kg 2,80 3,69
Fasulye (paketli) Kg 9,20 13,45

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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