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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında paketli kuru fasulyenin kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası
17.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:46

Mersin Ticaret Borsasında paketli kuru fasulyenin kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:

Ürün Miktar

 En düşük (TL) En yüksek (TL)
Yerli pirinç Kg 3,50 3,50
Bulgur Kg 2,85 2,85
Makarna Kg 4,18 4,18
Paketli K. fasulye Kg 11,45 13,50

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Ünal Uysal
Mustafa Ünal Uysal
AA Editörü
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