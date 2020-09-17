Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli kuru fasulyenin kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.
17.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:46
Mersin Ticaret Borsasında paketli kuru fasulyenin kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yerli pirinç
|Kg
|3,50
|3,50
|Bulgur
|Kg
|2,85
|2,85
|Makarna
|Kg
|4,18
|4,18
|Paketli K. fasulye
|Kg
|11,45
|13,50
Kaynak: AA
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