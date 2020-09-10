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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,55 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası
10.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:56

Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Pirinç (paketli) Kg 5,80 8,55
Fasulye (naturel) Kg 6,95 7,84
Kırmızı mercimek (iç) Kg 5,60 5,60
Yeşil mercimek Kg 5,26 5,26
Nohut (naturel) Kg 2,92 4,32

Kaynak: AA

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