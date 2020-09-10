Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,55 liradan satıldı.
10.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:56
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,80
|8,55
|Fasulye (naturel)
|Kg
|6,95
|7,84
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|5,60
|5,60
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,26
|5,26
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,92
|4,32
Kaynak: AA
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