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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı 8,50 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası
01.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:12

Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı 8,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (ekmeklik) Kg 1,78 1,91
Pirinç (paketli) Kg 8,50 8,50
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,40 4,61
Yeşil mercimek Kg 2,50 5,45
Nohut (naturel) Kg 3,31 3,40

Kaynak: AA

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