Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı 8,50 liradan satıldı.
01.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:12
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,78
|1,91
|Pirinç (paketli)
|Kg
|8,50
|8,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,40
|4,61
|Yeşil mercimek
|Kg
|2,50
|5,45
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,31
|3,40
Kaynak: AA