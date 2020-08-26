Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli nohudun kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.
26.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:37
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli nohudun kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,65
|3,92
|Pirinç (kırık)
|Kg
|4,01
|8,63
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,80
|5,80
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,35
|5,35
|Nohut (paketli)
|Kg
|4,00
|7,90
Kaynak: AA