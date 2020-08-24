Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 4,43 liradan satıldı.
24.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:06
Mersin Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 4,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,85
|2,10
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,50
|10,33
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,00
|4,55
|Makarna
|Kg
|4,27
|4,27
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,13
|4,43
Kaynak: AA