Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,15 liradan satıldı.
21.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:37
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,43
|5,15
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,70
|3,55
|Mısır unu
|Kg
|2,80
|2,80
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,03
|9.30
|Nişasta
|Kg
|3,30
|3,30
Kaynak: AA